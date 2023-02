Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Olly con “Polvere”

“Polvere”, il testo della canzone di Olly a Sanremo 2023

(F. Olivieri - E. Lovito - J. Boverod - F. Olivieri - E. Lovito)

Io / Innamorato / Come i ciechi con gli odori / Come i muti coi rumori / Come gli altri, come noi / Ero distratto / Come un bimbo con un gioco / Come un lupo con il fuoco / Che se lo agiti, scappa via / E stavo sotto a un nuvolone / Poi mi sono accorto che / Più lontano c’era il sole aaaaaa