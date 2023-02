Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Paola & Chiara con “Furore”

Paola e Chiara tornano insieme, e lo fanno sul palco dell'Ariston, richiamate a gran voce dai fan, dopo dieci anni di strade separate. "Sapevamo di essere attese - raccontano le sorelle Iezzi, cinque milioni di dischi venduti e hit da discoteca che ancora vengono suonate -. Ma solo ora ci siamo sentite pronte a buttarci. Non è stato semplice, ma questo tempo che è passato ci è servito per capire noi stesse". E con l'energia e la voglia di ballare di Furore, il pezzo che portano in gara, sono ripartite da dove avevano lasciato. “Volevamo reinterpretare noi stesse al giorno d'oggi, e Furore è un brano che ci rappresenta totalmente. E ci piace molto il titolo: è giusto per il nostro coming back. Sa di fermento e di eccitazione”. Ecco l'esibizione del duo durante la terza serata del Festival di Sanremo.