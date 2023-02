Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Sethu con “Cause perse”

Ha iniziato da giovanissimo con il punk e poi è passato al rap, proponendo una musica rivolta ai più giovani: Marco De Lauri, in arte Sethu, si è esibito di nuovo a Sanremo con il brano “Cause perse”.

La canzone di Sethu a Sanremo 2023

(M. De Lauri - G. De Lauri)

Eddai non puoi / Farmi sempre le stesse tre domande / Lo sai che ho / Sogni troppo grandi per queste tasche / Ma / Chiedi scusa anche a papà / Se mi parli e sto per aria / Se ho una testa dimmerda