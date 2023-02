Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Ultimo con “Alba”

“Alba”, il testo della canzone di Ultimo a Sanremo 2023

(N. Moriconi)

Amo l’alba perché è come fosse solo mia / Mi rilassa respirare l’aria pure tua / Amo l’alba perché è come fosse una bugia / Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via / E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti / Se stessimo di fianco alle abitudini / E avessimo più cura di quei lividi? / Saremmo certo più distanti, ma più simili / E avremmo dentro noi perenni brividi / T’immagini se tutto questo fosse la realtà?