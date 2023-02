Schillaci: in 10 anni 10.000 medici hanno lasciato l'Italia. Esodo che non possiamo più permetterci

“Arrestare la fuga da alcune specialità mediche” è una delle priorità di cui ha parlato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della sede romana dell'Università Cattolica. Il ministro, riguardo al lavoro dei nostri medici, ha usato termini molto chiari: "Scarsa valorizzazione economica e turni massacranti". E poi riportato dati che fanno pensare ad una vera e propria fuga di capitale umano: "Ricordo che tra il 2005 e il 2015 abbiamo perso oltre 10mila medici che hanno lasciato l'Italia per andare a lavorare all'estero: è un esodo, una perdita di capitale umano che in futuro non possiamo più permetterci", ha specificato Schillaci.

E poi ha rivolto lo sguardo all'organizzazione accademica: "Come precisato in questi giorni dal ministro Bernini i numeri resi pubblici con il decreto del 10 febbraio relativi all'accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia sono da considerarsi provvisori e credo che si procederà ad un ampliamento. Nel 2022 sono state tante le borse delle scuole di specializzazioni che non sono state assegnate per mancanza di candidati - ha aggiunto -. Un fenomeno che assume dimensioni preoccupanti soprattutto per quanto riguarda l'area della medicina di emergenza e urgenza. Questi dati indicano una disaffezione verso il Servizio Sanitario Nazionale alimentata da una scarsa valorizzazione del nostro personale sanitario, che è costretto a turni pesantissimi per mancanza di personale. Un primo segnale di attenzione lo abbiamo voluto dare in legge di bilancio, prevedendo un aumento dell'indennità degli operatori di Pronto soccorso, con uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2024: è solo un primo tassello", ha sottolineato.