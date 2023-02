Coppa del mondo, si recupera la discesa rinviata ieri. Riflettori puntati su Sofia Goggia

Si torna sulla neve di Crans Montana, in Svizzera, per recuperare la discesa libera di Coppa del mondo femminile non disputata ieri a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. La gara prenderà il posto del Super G definitivamente cancellato, come annunciato dalla Fis. Start alle 11, diretta tv su Raidue dalle 10.50, i streaming su Rainews.it e RaiPlay.

Spazio dunque alla prova più veloce. Riflettori puntati su Sofia Goggia che avrà la possibilità di aumentare il vantaggio nella classifica di specialità di Coppa del Mondo e di provare a riscattare le mancate soddisfazioni iridate.

Al momento, lo ricordiamo, l'atleta bergamasca è in testa alla classifica di specialità con 480 punti contro i 372 di Ilka Stuhec. Terza posizione per Elena Curtoni con 278 punti, quarta per Corinne Suter a 218 e Kira Weidle con 203.