Ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di sci prima dei Mondiali. Questa mattina è il momento dello slalom maschile a Chamonix.

Non ci sarà Lukas Braathen, il numero 1 di questa disciplina. Il giovane atleta norvegese è stato operato d'urgenza per una appendicite. Il timore per lui è che sia costretto a saltare anche i mondiali.

La prima manche alle 9.30. La seconda alle 12.30.