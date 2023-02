Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne in pista in Svizzera, Goggia favorita, segui la diretta

Torna la coppa del Mondo di sci alpino dopo il mondiale di Meribel. Il primo appuntamento della ripresa è la discesa libera di Crans Montana (Svizzera) per le ragazze. Si tratta della penultima discesa prima di quella finale di Soldeu.

La gara oggi vale 100 punti nella specialità SuperG. La nostra Sofia Goggia è tra le favorite nonostante una caduta (per fortuna non seria) nelle prove.

Al momento Goggia è in testa alla classifica di specialità con 480 punti contro i 372 di Ilka Stuhec. Terza posizione per Elena Curtoni con 278 punti, quarta per Corinne Suter a 218 e Kira Weidle con 203.