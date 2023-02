Ultima gara dei Mondiali di sci 2023. Segui in diretta lo slalom maschile

Con lo slalom degli uomini sulla Eclipse a Courchevel si concludono i Mondiali 2023. In cima alle classifiche WCSL che definiscono il ranking in ciascuna specialità ci sono due norvegesi: Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Quest'ultimo si sta attestando come la stella dei prossimi anni. Tra i favoriti oggi anche Yule e Meillard, ma anche Zenhaeusern, assieme a Pinturault che a Courchevel gioca in casa.

L'Italia propone un consolidato Stefano Gross (decimo nel ranking) a fine carriera, Tommaso Sala, e i ventitreenni Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. L'Italia al momento è terza nel medagliere Mondiale e ci si augura che possa difendere la posizione.

La Svizzera nel medagliere sarà sicuramente prima (3-3-1), gli Usa probabilmente secondi (2-2-0) mentre noi italiani (2-1-0: podi solo femminili) rischiamo il sorpasso più che dal Canada (2-0-2), quarto ma debole nello slalom, dalla Norvegia (1-3-4).

Oggi, domenica 19 febbraio prima manche alle 10, alle 13.30 la seconda. E' possibile vedere lo slalom maschile in chiaro su RaiDue e Rai Sport HD (canale 58 del DDT) e in live streaming su RaiPlay e qui su rainews.it.