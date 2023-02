Sciopero dei trasporti: altissima l'adesione in tutta Italia secondo l'Usb

Da nord a sud stop oggi a bus, metro, tram e treni locali dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20 fino a fine servizio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base, Lavoro Privato.

“Altissime adesioni in tutta Italia” scrive in una nota l'Usb. "I lavoratori hanno partecipato compatti alla mobilitazione indetta con le parole d'ordine 'salario, sicurezza, dignità contro le privatizzazioni selvagge che alimentano sfruttamento e precarizzazione con appalti, subappalti e subaffidamenti, contro i pesanti carichi di lavoro, contro le pesanti penalizzazioni salariali derivate dagli ultimi rinnovi contrattuali farsa, contro la mancanza di sicurezza sia per i lavoratori che per l'utenza".

Secondo i dati diffusi dal sindacato, aggiornati alle 12, l'adesione più alta si è registrata a Bologna con il 90%, seguita da Roma all'80%. A Milano è stata registrata un'adesione allo sciopero del 50% nel trasporto su gomma, con tre linee della metro chiuse su cinque.

La situazione a Roma

A Roma però almeno secondo quanto afferma Roma servizi per la Mobilità per il personale Atac, l'azienda romana del trasporto pubblico, l'adesione allo sciopero sarebbe stata molto più bassa, pari al 22%. Come conseguenza dell'agitazione è stata chiusa la stazione di Furio Camillo della metro A. Per il resto nella Capitale si sono segnalati disagi per bus e tram, in servizio ma con corse ridotte. Sulle metro, solo la linea C attiva con servizio regolare. Per le altre linee A, B, B1 e Termini-Centocelle, possibili riduzioni delle corse.

Milano

A Milano lo sciopero ha sicuramente inciso: le linee metropolitane M1, M2 ed M3 sono rimaste chiuse dalle 8 e 45 della mattina. Le tratte hanno riaperto alle 15, in attesa delle 18, quando riprenderà la protesta.

Lombardia

Da Trenord invece si fa sapere che l'agitazione non ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali: "Lo sciopero in corso che riguarda il personale dell'infrastruttura Ferrovienord non sta generando alcuna ripercussione e la circolazione dei treni sulla linea avviene regolarmente", è il messaggio sull'App di Trenord.

Napoli

E' del 30,65 per cento l'adesione allo sciopero di 24 ore, proclamato dall'Usb, dei lavoratori del trasporto pubblico locale resa nota dall'Anm, l'Azienda napoletana mobilità.

Servizio attivo solo sulla tratta Piscinola-Dante e viceversa per la Linea 1 della metropolitana, corse ridotte per bus e tram. Anche la Funicolare centrale, così come quelle di Montesanto e Mergellina, ha sospeso il servizio in conseguenza delle adesioni allo sciopero. Molti utenti hanno trovato gli ingressi delle varie stazioni della Linea 1 sbarrati. Ad alleggerire il disagio, il servizio della Linea 2 della metro gestita da Trenitalia. Disagi anche sulle linee della Circumvesuviana.

Torino

È stata intorno al 45% a Torino l'adesione media del personale viaggiante urbano ed extraurbano Gtt. I dati sindacali sono confermati dall'azienda. La metropolitana ha funzionato finora regolarmente. Bus e tram hanno viaggiato nella fascia di garanzia dalle 6 alle 9, l'altra è iniziata alle 12 e durerà fino alle 15.