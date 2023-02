Sciopero Lufthansa: cancellati tutti i voli di domani da Francoforte e Monaco

Traffico aereo in tilt domani in Germania, con forti ripercussioni su tutto il traffico europeo, a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Verdi per l'intera giornata di domani. Le disfunzioni e le criticità saranno tali da costringere Lufthansa ad annunciare, oggi, di essere costretta a sospendere le sue operazioni di volo negli hub tedeschi di Francoforte e Monaco. Si preannuncia che saranno cancellati un totale di oltre 1.300 voli.

Lufthansa spiega di aver già informato i passeggeri interessati dalle cancellazioni e, ove possibile, di essere pronta a offrire collegamenti alternativi e cambi di prenotazione su rotaia.

"Siamo dispiaciuti per l'enorme impatto di questo sciopero che viene effettuato a spese dei nostri passeggeri - dichiara Michael Niggemann, membro del comitato esecutivo e direttore delle risorse umane e delle infrastrutture del gruppo Lufthansa -. Non siamo parte in causa della contrattazione collettiva e non abbiamo alcuna influenza su di essa - tuttavia, i nostri ospiti e noi siamo colpiti in modo massiccio. Più di 1.300 cancellazioni di voli per le sole compagnie aeree del Gruppo Lufthansa dimostrano ancora una volta quanto sia vulnerabile e fragile il sistema di trasporto aereo nei confronti degli scioperi".

Lufthansa prevede che le normali operazioni di volo torneranno in gran parte alla normalità già da sabato 18 febbraio. Il sindacato Verdi ha invitato i dipendenti del settore pubblico negli aeroporti di Francoforte sul Meno, Monaco, Stoccarda, Amburgo, Dortmund, Hannover e Brema a incrociare le braccia per tutta la giornata di domani.