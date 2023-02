Scolara russa fa un disegno contro la guerra: il padre rischia la galera e lei l'orfanotrofio

Nella regione di Tula è stata aperta un’inchiesta penale per “discredito” dell’esercito russo a carico di Alexei Moskalev, 54 anni, dopo che sua figlia Masha, una bambina di 12 anni, ha fatto un disegno antimilitarista durante la lezione di belle arti. Nel disegno c’erano due bandiere, russa e ucraina, con la scritta in russo “No alla guerra” e la scritta in ucraino “Gloria all’Ucraina”.

La polizia ha multato l’uomo, che dopo il divorzio vive da solo con la figlia, per l’equivalente di 400 euro con l'accusa di fake news sull’esercito russo in un suo post su un social.

Il giorno dopo agenti del FSB hanno interrogato separatamente sia il padre che la figlia, accusando l’uomo di “educare male la bambina” e minacciando di togliergli la patria potestà e di mandare la figlia in orfanotrofio.

Moskalev è stato quindi incriminato in base all’articolo del Codice Penale russo sulle fake news sull’esercito russo. Ed essendo già stato multato per lo stesso reato, ora rischia 3 anni di reclusione.

L'uomo, però, è riuscito a prelevare la figlia dall’orfanotrofio e a fuggire di casa. I due ora sono latitanti.