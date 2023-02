Scontro mortale tra due sciatori in Alto Adige: l'incidente è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è un altoatesino di 37 anni di Lana. L'altro sciatore coinvolto e stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena e non è in pericolo di vita.