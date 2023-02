Frasi razziste di Scott Adams: i giornali eliminano la sua striscia Dilbert

Dilbert, che fino ad oggi è stato pubblicato su oltre 1000 testate in tutto il mondo, in 65 nazioni e 19 lingue raggiungendo oltre 150 milioni di potenziali lettori, narra le piccole grandi frustrazioni e situazioni del mondo impiegatizio.

Intanto, però, il network Usa Today, che possiede centinaia di quotidiani in tutti gli Usa, ha annunciato che non pubblicherà più alcuna striscia firmata da lui.

Analoga la reazione del Plain Dealer: "Adams si è lasciato andare ad uno sfogo razzista e per questo non pubblicheremo più il suo fumetto su The Plain Dealer", ha scritto Chris Quinn, il direttore del giornale, sottolineando di non voler essere "una casa per chi sposa il razzismo".

Scott Adams ha replicato alle accuse di razzismo con una domanda che ha sollevato anche una risposta da parte di Elon Musk. “E' razzista evitare i razzisti che appartengono alla stessa propria razza? O è razzista soltanto se la persona razzista che eviti è bianca?”. “Interessante domanda che è al tempo stesso un gioco di parole”, la replica del tycoon.