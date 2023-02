“Sei donne – Il mistero di Leila”, la nuova serie in tre puntate con Maya Sansa come protagonista

La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della nuova serie Rai “Sei Donne – Il mistero di Leila”. Accanto all'elemento del giallo, psicologico, la produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, per la regia di Vincenzo Marra, racconta -in tre puntate da cento minuti - una “storia di rinascita corale” e parla di vite di donne contemporanee nelle quali tutti possono rispecchiarsi.

Protagonista Maya Sansa, nel ruolo di Anna Conti, pubblico ministero di Taranto, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura.

Il cast poi vede: Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Cristina Parku, Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico, Pier Giorgio Bellocchio e porta in scena sei donne le cui vite si intrecciano durante le indagini della pm Anna Conti sulla scomparsa da Taranto di un'adolescente, Leila (Silvia Dina Pacente), rimasta a vivere, dopo la recente morte della madre, con il patrigno Gregorio (Lastrico), anche lui scomparso.

Il viaggio compiuto da Anna, insieme al nuovo arrivato, l'ispettore Emanuele Liotta che sta preparando il matrimonio con il compagno e mal sopporta all'inizio i metodi della procuratrice, ricomporrà la verità nonostante i silenzi, i conflitti, i traumi, gli abusi, e i legami e le rivelazioni che coinvolgono la zia di Leila, Michela, la vicina Viola, la migliore amica della ragazza, Aysha e l'allenatrice della squadra di atletica, Alessia.

Anna Conti è "un personaggio meraviglioso, una pm rigorosa, che ha dedicato la sua vita alla giustizia", ha detto la stessa Maya Sansa, ma anche "una donna con un'infanzia molto traumatica e difficile, che in un periodo di profonda crisi personale rischia di perdersi, anche nella dipendenza dal bere".

L'attrice ama i personaggi che, come in questa serie, non siano tagliati con l'accetta, ognuno ha la propria complessità". Per Isabella Ferrari si compie "un viaggio psichico nell'animo di queste donne, ognuna ha delle cicatrici e dei vuoti, delle perdite e mancanze, ci si riconosce in loro".

Molta attenzione c'è stata per Alessio Vassallo nel ruolo di un maschio gay: "Nelle interviste molti mi chiedono del fatto che Emanuele sia gay e stia per sposare un uomo - ha detto la Sansa - Ancora, spesso, ci si sofferma troppo sul chi si ama e non sul come si ama. Qui invece gli autori sono andati a fondo in tutti i personaggi".

Un altro aspetto importante, secondo la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, è l'aver utilizzato la struttura di un giallo psicologico, "per mettere in relazione l'intricato mondo di noi adulti, con quello degli adolescenti e le difficoltà alle quali li poniamo davanti".