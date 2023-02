Nove palestinesi uccisi in un raid israeliano a Nablus, in Cisgiordania

L'agenzia Reuters cita fonti di Jihad Islami , gruppo islamista considerato vicino agli Hezbollah libanesi e ai regimi di Siria e Iran, che riportano che due dei comandanti della loro fazione armata, le brigate Al-Quds , sarebbero stati accerchiati in un edificio . Sono stati sparati lacrimogeni, si sono udite esplosioni e colpi di arma da fuoco, giovani di Nablus hanno scagliato pietre contro i militari israeliani. Le forze di difesa di Israele hanno confermato che stavano operando a Nablus, ma non hanno fornito altre informazioni.

Almeno nove persone , tra le quali un uomo di 72 anni, sono state uccise e circa 70 ferite oggi a seguito di un raid delle forze armate israeliane a Nablus , in Cisgiordania . Ne ha dato notizia il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese, senza divulgare le identità delle vittime.

"Condanniamo il raid dell'occupazione a Nablus e chiediamo la fine dei continui attacchi contro il nostro popolo", ha detto Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente dell'Anp Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen.

Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania e Gerusalemme est dall'inizio del 2023, che si sommano ai 150 del 2022. Israele sostiene che la maggior parte delle persone uccise fossero miliziani, ma tra le vittime risultano giovani che protestavano contro i raid e altre persone non coinvolte negli scontri. Israele afferma che i raid militari hanno lo scopo di smantellare le reti militanti e contrastare futuri attacchi, mentre i palestinesi li considerano un ulteriore rafforzamento dell'occupazione. Israele ha conquistato la Cisgiordania, Gerusalemme est e la Striscia di Gaza in una guerra del 1967.