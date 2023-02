Sei persone uccise dopo più sparatorie nel Mississippi. Ancora una strage negli Stati Uniti

Sei persone sono morte in seguito a più sparatorie nella contea di Tate, una zona rurale del Mississippi, negli Usa. Gli episodi sono tutti concentrati all'interno della stessa località di Arkabutla, ha detto lo sceriffo della contea, Brad Lance, citato dal canale Action News 5.

Un sospetto, notato all'interno di un auto è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento, ma la sua identità non è stata ancora rivelata.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo Brad Lance, un primo omicidio è avvenuto all'esterno di un negozio intorno alle 11 del mattino, ora locale. Un uomo, anch'egli armato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Dopodichè il tiratore sarebbe passato all'interno di un abitazione dove avrebbe sparato contro una donna.

Altre 4 vittime, di cui non sono stati forniti dettagli, sono state trovate in seguito dalla polizia locale, due all'interno di una casa e due all'esterno su Arkabutla Dam Road, non lontano dalla casa del sospetto.

Arkabutla ha una popolazione di circa 250 abitanti e si trova a 72 chilometri a sud di Memphis, Tennessee. A collaborare sul caso è stata chiamata anche l'Fbi.