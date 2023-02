AltaRoma, la sfilata dei talenti dell'Accademia di Costume e Moda

Il Talents 2023 interpreta la sintesi dei diplomi accademici di primo livello (DAPL) in Costume e Moda (CeM) e in Comunicazione di Moda : Fashion Editor, Styling &Communication (FESC) , percorsi formativi unici che hanno l'obiettivo di far emergere l'identità degli studenti, dotandoli di consapevolezza individuale e culturale, capacità progettuale, competenza tecnica e di prodotto, abilità narrativa edinterpretativa, esperienza e professionalità.

Due i momenti cardine della Manifestazione Talents 2023: il Fashion Show con i progetti dei 15 studenti del DAPL in Costume e Moda (CeM) che seguiti da Santo Costanzo per l'abbigliamento e Luigi Mulas Debois per gli accessori, hanno avuto l'opportunità di collaborare con 24 aziende del made in Italy per la realizzazione delle capsule collection di 6 outfit ciascuna, e i progetti editoriali dei 6 studenti del DAPL in Fashion Editor, Styling & Communication (FESC), seguiti da Antonio Mancinelli e Marco Meloni.