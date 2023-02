Shakira: "All’inferno c'è un posto per le donne che non supportano le altre", è frecciata a Clara?

Shakira ha parlato della sua situazione sentimentale e lo ha fatto alla stampa, in un'intervista rilasciata al giornalista Enrique Acevedo. Dopo le revenge song contro l'ex marito Gerard Piqué e la sua nuova compagna: “Music Sessions #53” e la nuovissima "T.Q.G" scritta insieme a Karol G, la cantautrice colombiana ha deciso di rompere il silenzio dopo la difficile rottura con Piqué.

Celeberrima la frase della prima canzone: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio!", ma anche il secondo brano non scherza: ”Se sapesse (Clara Chia Mati, la nuova compagna, n.d.r.) che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini" ed oggi alle strofe seguono le dichiarazioni: