Shakira, freccia contro Piqué a San Valentino. E non è quella di Cupido, ma di una Erinni

Nuova puntata della infinita storia delle vendette di Shakira nei confronti di Gerard Piquè . Dopo la revenge song “Music Sessions Vol 53” che ha fatto il giro del mondo e con la quale ha infangato il suo ex e la sua nuova compagna, nonché amante all'epoca, Clara Chia Marti, la star sudamericana, ha lanciato una nuova frecciata sui social: ha postato un video in cui canta “I might kill my ex” ("Potrei uccidere il mio ex"), tratto dal film di Tarantino “Kill Bill”. E lo fa mentre lava il pavimento della cucina della casa di famiglia, la stessa dove Piquè di nascosto Clara Chia.

Il post arriva proprio nel giorno di San Valentino e il messaggio è chiaro: lavare via il passato e, nonostante questo, continuare a vendicarsi.

D'altronde Shakira ha scoperto che Piquè la tradiva due anni e mezzo e di recente l'ex calciatore ha anche pubblicato su Instagram la prima foto insieme alla nuova compagna, e il 13 febbraio parlato di lei, per la prima volta in pubblico, in occasione dello streaming chiamato "Chup Chup" legato alla sua Kings League (il campionato di calcio a sette che ha lanciato l'anno scorso), dicendo che Chiara decide per lui gli outfit da indossare. Quindi, ironizzando, si può dire che la versione casalinga di “I might kill my ex” proposta da Shakira nel giorno degli innamorati, sia il suo “diritto di la replica”.