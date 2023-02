Sharon Stone in lutto: è morto il fratello Patrick

Un altro grave lutto per l'attrice Sharon Stone. Patrick Joseph Stone, fratello minore dell'interprete di "Basic Instinct" (1992), è morto domenica scorsa in Pennsylvania all'età di 57 anni per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca, secondo quanto riportato lunedì 13 febbraio dal sito di gossip TMZ.

"Rip, Rest in Peace", ha commentato l'attrice in una foto che ha condiviso su Instagram.