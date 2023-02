Russia: funzionario pubblico indossa capo costoso, dopo le critiche oscura il logo sui social

Ilya Ponochevnyj, sindaco della cittadina Dmitrov nella provincia di Mosca, è finito nel mirino dei giornalisti durante la sua partecipazione al comizio ufficiale in occasione dell’80esimo anniversario della battaglia di Stalingrado. Mentre gli altri partecipanti erano in uniforme militare o abiti civili modesti, il primo cittadino di Dmitrov indossava un piumino con la griff ben visibile di un noto marchio di moda. I giornalisti hanno subito identificato il brand e il costo – 340 mila rubli (l’equivalente 6 mila euro), lo stipendio annuo di un impiegato pubblico modesto. Ilya Ponochevnyj, che ha dichiarato che “i militari russi sono la nostra protezione”, invocando aiuti per quelli che stanno combattendo in Ucraina, ha annerito il logo su tutte le immagini pubbliche sui suoi account nei social.