Sisma, gli Usa annunciano 100 milioni di dollari di aiuti. Turchia: "Via le sanzioni"

Gli Stati Uniti si sono impegnati ad aiutare la Turchia subito dopo il terremoto che ha colpito il sud est del Paese e continueranno a farlo. Lo ha affermato il Segretario di Stato Usa Antony Blinken durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt in cui ha annunciato altri 100 milioni di dollari di aiuti.

Centinaia di soccorritori dagli Usa hanno raggiunto la Turchia per contribuire alle operazioni di salvataggio e soccorso, ha fatto sapere Blinken aggiungendo che "è difficile trovare parole per descrivere la devastazione", dopo avere sorvolato in elicottero le zone del sud est anatolico colpite dal sisma. "Gli Stati Uniti continueranno a stare dalla parte dei popoli turco e siriano", ha confermato.

Il capo della diplomazia di Ankara ha dichiarato di aspettarsi che gli Usa tolgano "il prima possibile" le sanzioni applicate unilateralmente alla Turchia e che il governo americano sottoponga una formale richiesta al Congresso per la fornitura dei jet da guerra F16 alla Turchia. Secondo Anadolu, il segretario di Stato americano ha dato il sostegno dell'amministrazione Biden alla fornitura di F-16 alla Turchia. "Comprendiamo le reali preoccupazioni per la sicurezza sul confine meridionale della Turchia", ha affermato Blinken.

Cavusoglu - che spinge a sbloccare un accordo raggiunto mesi fa, ma arenatosi proprio al Congresso - ha poi ribadito la condanna e il disappunto della Turchia per il sostegno che gli USA garantiscono ai gruppi curdi del Pkk e Ypg nel nord di Siria e Iraq.

Blinken è arrivato ieri alla base militare di Incirlik, da cui ha compiuto un giro in elicottero con Cavusoglu sulle aree colpite dal terremoto. Finora gli Stati Uniti hanno contribuito con 185 milioni di dollari in assistenza. Non è solo il terremoto a portare Blinken in Turchia, per la prima volta da quando è entrato in carica due anni fa. La visita era infatti stata programmata prima del 6 febbraio che ha stravolto l'agenda.

Dopo il bilaterale con il ministro degli esteri turco, Blinken ha avuto un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan presso l'aeroporto Esenboga di Ankara a cui ha partecipato anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia Jeffry L. Flake.