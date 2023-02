Sparatoria alla Michigan State University, tre morti e almeno 5 feriti. Suicida il sospetto killer

Almeno tre morti e 5 feriti, secondo la polizia - nell'ennesima sparatoria americana. Stavolta nel campus della Michigan State University, a East Lansing, cittadina universitaria nei pressi della capitale statale Lansing, circa 145 km a nordovest di Detroit.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il presunto killer si sarebbe sparato fuori dal campus. Precedentemente in fuga a piedi, le autorità lo avevano descritto come una persona di colore, mascherata, di bassa statura, con indosso scarpe rosse. Tra i feriti, alcuni sono in pericolo di vita.