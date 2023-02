Repressione e discriminazioni in Iran, il presidente del Cio: "Gravi preoccupazioni per atleti"

Incolumità di manifestanti e comuni cittadini minacciata, diritti di espressione calpestati, condanne a morte senza tregua. Cresce costantemente l'apprensione per i riverberi della repressione in Iran. Non è migliore - come prevedibile - la situazione degli atleti, non solo pensando a coloro che hanno manifestato supporto alle proteste esplose nel Paese dal settembre scorso dopo la morte di Mahsa Amini.

Il Cio ha convocato il numero uno dello sport iraniano, Mahmoud Khosravi Vafa, a Losanna dove si sono svolte "discussioni intense" sulla situazione degli atleti iraniani un mese dopo che il campione nazionale di karate Mohammad Mehdi Karami era tra i quattro uomini giustiziati per il loro coinvolgimento nelle proteste contro il regime .

Il responsabile del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach ha avvertito il Comitato iraniano (Nociri) di garantire una "piena osservanza" della Carta olimpica.

"Il presidente del Cio - si legge in una nota - ha espresso gravi preoccupazioni per quanto riguarda la situazione umanitaria di un certo numero di atleti e le garanzie finanziarie che gli atleti e le squadre devono fornire alle loro Federazioni nazionali prima di recarsi all'estero per partecipare a competizioni sportive internazionali. Bach ha sottolineato l'importanza della non discriminazione in ogni aspetto e ha insistito sul pieno rispetto della Carta olimpica da parte del Comitato olimpico nazionale"