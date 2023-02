Guerra in Ucraina, il Cio: "Palese violazione della tregua olimpica. Incrollabile solidarietà"

Sport e guerra, non ci potrebbe essere contrasto più stridente. Da una parte una delle attività umane che più educa alla relazione con l'altro, al rispetto dell'avversario; dall'altra, la pratica della prevaricazione, della violenza, dell'annichilimento. A un anno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, il Comitato Olimpico Internazionale torna a deprecare radicalmente il conflitto.

"Il Cio ha condannato la guerra insensata nei termini più forti il giorno dell'invasione e ribadisce la sua condanna della guerra in Ucraina che è una palese violazione della tregua olimpica in vigore all'epoca e della Carta olimpica". Scrive il Comitato olimpico internazionale in una lettera inviata questa mattina a tutto il Movimento olimpico alla vigilia di un anno di guerra in Ucraina, ovvero da quando la Russia ha invaso militarmente le regioni orientali dell'Ucraina con il sostegno della Bielorussia.

"Il Cio ribadisce la sua incrollabile solidarietà agli atleti ucraini che giorno dopo giorno hanno affrontato difficoltà indicibili - aggiunge l'organismo sportivo mondiale che ha sede a Losanna - vogliamo vedere una squadra forte del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e, a tal fine, il Cio ha triplicato il Fondo di solidarietà per l'Ucraina. Circa 3.000 atleti hanno già beneficiato dell'aiuto".