Papa Francesco: "Il pentathlon moltiplica la funzione educativa dello sport"

Papa Francesco ha sempre dimostrato grande interesse verso il mondo dello sport, sottolineando, in ogni occasione, l'importanza dello sviluppo mentale seguito ad una pratica fisica continua, una funzione educativa perpetua.

Ed oggi è stata la volta della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Atleti della squadra nazionale e dirigenti sono stati ricevuti da Bergoglio in udienza privata. Secondo il Pontefice, la caratteristica di uno sport come il pentathlon è "una stabilità nella versatilità", come ha voluto evidenziare stamane durante l'incontro. Alla guida della delegazione, il Presidente Fabrizio Bittner e il Segretario Generale Filippo de' Liguori Carino.

"È la prima volta che incontro una rappresentanza di questo sport, che prevede prove di scherma, nuoto, equitazione, tiro a segno e corsa - ha detto - una disciplina molto antica, che è stata modificata in epoca moderna secondo questa modalità. L'atleta deve dare il meglio di sé in cinque sport molto diversi tra loro, che richiedono doti ed esercizi differenti".

E di conseguenza fanno "Emergere la fisionomia di un atleta poliedrico, versatile, che sviluppa vari aspetti del corpo e della mente, questa caratteristica del pentathlon moltiplica, per così dire, la funzione educativa dello sport. Direi che non è solo una somma, ma una moltiplicazione, perché il pentatleta non è un robot che deve eseguire alla perfezione una serie di prestazioni, è una persona, e dunque l'operazione è molto più complessa".

"E proprio qui sta la valenza educativa - ha sottolineato il Papa -, perché nella vita noi siamo chiamati ad agire così, mettendo in atto diverse dimensioni di noi stessi, a seconda dei contesti, delle relazioni, dei momenti, e così via. Se ad esempio sei un genio matematico ma non sai fare altro, avrai problemi nella vita - ha osservato -. E così per ogni cosa: l'eccellenza va bene, ma la qualità della vita non dipende da quella, dipende da una buona media nelle diverse situazioni".

Bergoglio ha poi ringraziato i presenti "perché con questa vostra disciplina sportiva ci date un esempio vivente di tutto questo. Sappiamo tutti che nella vita è molto più difficile che nello sport! Ma lo sport ci può aiutare, perché ci insegna che con la pazienza, con l'esercizio, con la creatività e la perseveranza si può migliorare, si possono raggiungere traguardi che sembravano impensabili".

E rivolto alla Federazione, ne ha evidenziato anche i gesti concreti di solidarietà: "Vi ringrazio in particolare per l'appoggio che date all'Ospedale Pediatrico 'Bambino Gesù', sia per la ricerca sia per il sostegno logistico ai bambini e ai loro familiari", ha concluso.