Niente ingresso in Ucraina per 50 anni: Zelensky sanziona quattro membri russi del Cio

Mezzo secolo senza poter fare ingresso in Ucraina. Scatta la sanzione del presidente Zelensky che impedisce a quattro membri russi del Cio di entrare nel Paese. Due sono componenti effettivi in quota Russia del Comitato Olimpico Internazionale: la “zarina” del salto con l'asta Elena Isinbaeva e il presidente della federazione nazionale di tennis Shamil Tarpishchev. Il provvedimento è stato preso anche nei confronti di due membri onorari, l'ex ministro dello sport ai tempi dell'Unione Sovietica, Vitaly Smirnov e l'ex nuotatore Alexandr Popov.

Il Comitato olimpico internazionale, quando un anno fa aveva “raccomandato” alle federazioni internazionali di non invitare atleti e dirigenti di Russia e Bielorussia a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina, non aveva sanzionato i membri russi.

Tarpishchev è membro Cio dal 1994, Isinbayeva dal 2016 e nella sua carriera si è allenata più volte con Sergej Bubka, ex presidente del Comitato olimpico nazionale ucraino. Smirnov, già presidente del Comitato olimpico russo, è stato componente in carica del Cio dal 1971 al 2015 quando è stato insignito dell'Ordine Olimpico. Popov ha fatto parte del Comitato dal 2000 al 2016.

La misura prevede anche il blocco dei beni da loro posseduti sul territorio ucraino.