Stati Uniti, la Fda autorizza il primo test combinato influenza-Covid per uso domestico

La Food and Drug Administration americana ha approvato il primo test combinato per influenza e COVID-19 che può essere utilizzato a casa, offrendo ai consumatori un modo semplice per determinare se i sintomi siano causati da una delle due malattie.

Il Lucira COVID-19 & Flu Home Test può essere acquistato senza prescrizione medica, utilizza campioni di tamponi nasali raccolti autonomamente e fornisce risultati in circa 30 minuti, ha affermato l'agenzia.

Mentre i test fai da te per il COVID sono ormai diffusi, questo è il primo test casalingo per l'influenza A e B, comunemente nota come influenza. Al test è stata concessa un'autorizzazione all'uso di emergenza.

Jeff Shuren, direttore del Center for Devices and Radiological Health della Fda, ha definito l'autorizzazione "una pietra miliare importante nel portare un maggiore accesso dei consumatori ai test diagnostici che possono essere eseguiti interamente a casa".

La Fda raccomanda di segnalare i test agli operatori sanitari e avverte che esiste il rischio di risultati falsi positivi e negativi: "Gli individui che risultano negativi al test e continuano a manifestare sintomi di febbre, tosse e/o mancanza di fiato possono comunque avere un'infezione respiratoria e dovrebbero sottoporsi a cure di follow-up con il proprio medico".