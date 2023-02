Stati Uniti, trovato un documento classificato nella casa dell'ex vice presidente Pence

Gli agenti dell' Fbi che hanno perquisito l'abitazione in Indiana dell'ex vice presidente Mike Pence hanno trovato un altro documento classificato. La perquisizione è stata condotta in collaborazione con lo staff di Pence, dopo che il legale dell'ex vice presidente, circa tre settimane fa, aveva informato gli archivi nazionali del ritrovamento di circa una decina di documenti classificati. Il documento ritrovato non era stato rilevato nella precedente ricerca. Pence non era presente durante la perquisizione che è durata circa 5 ore. Lo conferma Devin O'Malley, il consigliere di Pence, sottolineando che oltre all'ulteriore documento riservato sono stati trovati altri sei documenti non segnati però con il marchio “classified”.

La perquisizione era già stata preannunciata e lo stesso Pence aveva detto di voler collaborare, come ha fatto anche Joe Biden nel suo caso analogo.

Ad agosto dell’anno scorso invece erano stati ritrovati molti documenti riservati in alcune residenze private dell’ex presidente Donald Trump. A differenza di Biden e Pence, Trump aveva mantenuto un atteggiamento fortemente ostile nei confronti delle verifiche e delle perquisizioni.