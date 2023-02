Media tedeschi: un italiano di 45 anni ha ucciso due persone a Stoccarda

Un uomo avrebbe ucciso a coltellate due persone a Stoccarda ed è stato arrestato di fronte a un'abitazione in fiamme. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, secondo cui l'aggressore sarebbe un 45enne italiano.

Le due vittime, un uomo di 32 anni e una donna di 53, sono state estratte dai soccorritori dalla casa incendiata, ma sarebbero morte in ospedale. Sul caso mancano ulteriori dettagli chiari.

Bild riferisce di una vasta operazione condotta da polizia e vigili del fuoco nel quartiere di Feuerbach. Secondo le prime ricostruzioni, una squadra dei vigili del fuoco di ritorno da un'operazione ha notato del fumo provenire da un edificio. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno scoperto un uomo con un coltello davanti all'ingresso dell'edificio e hanno allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l'uomo, mentre venivano prestati i primi soccorsi alle due vittime. L'uomo e la donna feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono sopravvissuti. Attualmente sono in corso le indagini su quanto accaduto.