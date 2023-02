Stoltenberg in Turchia: "È il momento di ratificare l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato"

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ad Ankara per esprimere solidarietà alla Turchia dopo il terremoto, ha detto che è giunto il momento di ratificare l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.

Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ha detto: "Il tempo è giunto per ratificare l'ingresso di Svezia e Finlandia. Entrambi i Paesi hanno compiuto grandi passi dopo l'incontro con la Turchia, le cui preoccupazioni sulla questione della sicurezza sono legittime".

Stoltenberg non ha però escluso che l'adesione all'Alleanza atlantica dei due Paesi possa avvenire in tempi diversi: "La mia posizione è che debbano essere ratificate ora, ma la priorità non è che lo siano insieme", ha detto, aprendo alla possibilità che la Turchia dia prima l'ok alla Finlandia dopo che le relazioni con la Svezia sono state messe in crisi dalla manifestazione in cui è stato bruciato un Corano a Stoccolma.

Esprimendo solidarietà alla Turchia per il terremoto che ha colpito il sud est del Paese Stoltenberg ha detto che "gli alleati Nato continuano a dare sostegno", menzionando gli aiuti inviati dai Paesi parte dell'Alleanza atlantica. Il Segretario generale ha anche sottolineato "il contributo dato da Svezia e Finlandia", in quanto Stati candidati ad entrare nell'Alleanza atlantica.

"C'è una squadra della Nato sul campo che lavora con le autorità turche", ha detto il segretario generale della Nato, annunciando che nelle prossime ore si recherà nelle zone colpite dal sisma mentre Cavusoglu ha fatto sapere che è in programma anche un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.