Stoltenberg a Putin: "Puoi fermare la guerra oggi ritirando le truppe. Con Kiev fino alla vittoria"

Nel giorno del primo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, tra le tante voci che si sono levate da entrambi gli schieramenti (quello schierato con Kiev e quello più equidistante e “morbido” con Mosca), una delle più autorevoli è stata sicuramente quella di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, che si rivolge direttamente al presidente russo Putin: “Può porre fine a questa guerra oggi ritirando le sue truppe. Se non lo fa, noi staremo con l'Ucraina fino a quando sarà necessario”.

In una conferenza stampa da Tallin con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e la premier estone, Kaja Kallas, per celebrare l'anniversario della dichiarazione di indipendenza del Paese baltico, il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, ricordando che “la libertà non è gratis, va conquistata ogni giorno”, si dice certo che “nonostante le distruzioni, la determinazione (degli ucraini) senza dubbio prevarrà. Putin ha fallito. L'Ucraina resiste e la Nato è al suo fianco”. Questo perché “sarebbe una tragedia per gli ucraini se il presidente Putin vincesse, ma sarebbe pericoloso per tutti noi. Quindi è nel nostro interesse di sicurezza, assicurare che l'Ucraina vinca” ha precisato Stoltenberg.

Il segretario generale della Nato, fuga poi ogni dubbio sul rischio che la prosecuzione della guerra possa portare a scenari ancor più preoccupanti: “Alcuni hanno timore che il nostro sostegno all'Ucraina possa innescare un'escalation. Ma non ci sono opzioni senza rischi e il più grande è che il presidente Putin vinca. Per questo dobbiamo supportare militarmente l'Ucraina oggi per arrivare al negoziato domani” aggiunge.

Passando alla situazione delle Moldavia, su cui la propaganda russa nelle ultime ore ha paventato attacchi strategici mirati da parte di finti soldati russi (ucraini travestiti) per giustificare un’occupazione della Transnistria da parte dell’esercito di Kiev, Stoltenberg ha confessato la sua preoccupazione: “È un alleato stretto della Nato, – ha detto, riferendosi al governo di Chișinău – abbiamo firmato un'intesa per rafforzare la nostra partnership e abbiamo deciso di sostenere lo sviluppo di capacità di difesa su misura per aiutare il Paese”.

Sempre sul tema delle minacce russe alla sovranità della Moldavia, Stoltenberg ha aggiunto: “Accogliamo gli sforzi per supportarla anche dai nostri alleati, singoli o in formato Ue. È importante sostenere il prima possibile i Paesi più vulnerabili di fronte all'aggressione”.