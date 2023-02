Stop alle auto inquinanti dal 2035, scetticismo e allarmi il giorno dopo il voto del Parlamento Ue

Il voto di ieri del Parlamento europeo che ha deciso lo stop a partire dal 2035 delle nuove immatricolazioni di auto a motore termico (benzina e diesel), incentivando la transizione verso le auto elettriche, non è rimasto senza conseguenze: dalle aziende del settore automobilistico alla politica, non sono mancate le reazioni, in parte positive, più spesso scettiche sulla buona riuscita dell’operazione. E questo per le storiche carenze da cui il mercato dell’elettrico è afflitto: dagli ancora scarsi punti di ricarica (le cosiddette “colonnine”) a una consapevolezza ancora troppo bassa nei consumatori; ma, soprattutto, i costi ancora troppo alti per una tipologia di auto percepita come inaccessibile in ampie fasce di popolazione. A ciò va aggiunta la penuria, almeno per quanto riguarda l’Italia, di materiali e minerali che vanno a costituire le componenti indispensabili per la realizzazione delle batterie che alimentano le auto elettriche: dal litio al cobalto, dal nichel alla manganese, tutti questi materiali sono assai diffusi in Paesi africani, asiatici o sudamericani, con la Cina in prima fila nel cercare di accaparrarsi le forniture più ghiotte.

I dubbi del ministro Urso: “Siamo in estremo ritardo”

“La strategia è quella di accelerare su investimenti, tecnologie, stabilimenti, la filiera delle batterie e le colonnine elettriche. Ma siamo in estremo ritardo, lo dico con franchezza, in Italia ci sono appena 36mila colonnine di ricarica in confronto con le 90mila della piccola Olanda. Negli anni passati è stato fatto veramente poco. Chi ha governato negli scorsi anni, pur sapendo la svolta che sarebbe arrivata, non ha adattato il sistema produttivo” ha detto in radio stamane il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso.

“Gli incentivi per le auto elettriche – ha poi aggiunto il ministro Urso – lo scorso anno sono rimasti in gran parte inutilizzati, perchè le macchine elettriche costano troppo e sono sostanzialmente ad appannaggio dei ricchi, noi non possiamo fare una strategia ad appannaggio dei ricchi. Sono stati usati quelli per le auto ibride, ma la gran parte sono andati a macchine prodotte fuori dall'Italia”.