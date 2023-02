Strage di migranti, 63 morti, molti bambini. Meloni: "L'Europa agisca". Polemica su Piantedosi

Oggi in Calabria è stata indetta una giornata di lutto "in segno di cordoglio e solidarietà" con le vittime, come ha spiegato il presidente della regione, Roberto Occhiuto. Presso il Palasport di Crotone è stata allestita la camera ardente. La polizia ha attivato un servizio per fornire informazioni a familiari e amici che cercano notizie sui dispersi. Le richieste potranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica info.immigrazione.crotone@gmail.com e al numero di telefono 0962/6636509 . Alla richiesta può essere allegata eventuale foto della persona di cui si richiedono informazioni e/o copia dei documenti e qualsiasi altro dato utile per favorire l'identificazione: ad esempio generalità, segni distintivi, colore di occhi e capelli, eventuali tatuaggi.

Gli scafisti fermati sono al momento quattro . Dal Cara e dall'ospedale, dove si trovava uno di loro, sono stati trasferiti in carcere. Il viaggio - sempre dai primi elementi raccolti dagli investigatori - gli avrebbe fruttato un bel po' di denaro: ogni passeggero avrebbe pagato infatti ben 8mila euro per arrivare in Italia.

Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori nel tentativo di trovare persone ancora in vita . Anche se le speranze si affievoliscono - a 48 ore dal naufragio del barcone a largo di Steccato Cutro, nel crotonese, in Calabria. Il mare continua a restituire corpi senza vita: nel tardo pomeriggio è stato recuperato quello di una ragazza di appena 14 anni.

"L'unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì, serve un'Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta - dice la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni - ed è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all'ultimo Consiglio europeo".

Dopo avere poi incontrato a Parigi l'omologo francese, Gérald Darmanin, Piantedosi ha fatto sapere che “abbiamo condiviso propositi e progetti di lavoro congiunto molto interessanti. Fino a immaginare missioni congiunte in Paesi di fondamentale importanza come Tunisia e Libia”.

"E' uno schiaffo alle vittime", sottolineano in coro le opposizioni. "Un misto di cinismo e assenza di rispetto - dice Angelo Bonelli , di Verdi e Sinistra - provo vergogna io per lui che le ha pronunciate". Duro anche Gaetano Amato (M5S): "la colpa secondo lui è tutta di chi parte, ignorando le ragioni che spingono a fare una scelta così rischiosa. Per la neo segretaria del Pd, Elly Schlein , quella di Crotone è "un'altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i salvataggi in mare quando occorrerebbero vie legali di ingresso in Europa".

Ha sollevato un fuoco di fila di polemiche la frase del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , secondo cui "la disperazione non può giustificare viaggi pericolosi per le vite dei propri figli”.

“Finché le bande criminali controlleranno le rotte migratorie, le persone continueranno a morire. Abbiamo bisogno di percorsi sicuri, ordinati e legali per migranti e rifugiati”, ricorda il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "E dobbiamo fare tutto il possibile - prosegue - per prevenire la perdita di vite umane fornendo ricerca, soccorso e assistenza medica, come imperativo umanitario e come obbligo morale e legale".



“Inutile dare la colpa al governo, alla Guardia di finanza e alla Guardia costiera. Inutile ribaltare le responsabilità, la responsabilità è del criminale che traffica in esseri umani” attacca il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha difeso anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Ha dato disposizione di salvare le vite in mare mentre Guardia costiera e Guardia di finanza hanno salvato migliaia di vite in mare, quindi gli attacchi sono ingiusti".

Jasmine Cristallo del Pd punta il dito contro la Bossi-Fini che definisce “una legge criminogena, che non permette di raggiungere il Paese con metodi legali, e succede in tutta Europa”. Poi puntualizza: "Gli scafisti vengono avvantaggiati da questo tipo di regolamentazioni. Quello che si può imputare a questo governo è la criminalizzazione di Ong e il trattamento crudele dei minori. Le regole servono ma devono essere umane".

“Il governo italiano dovrebbe battere i pugni a Bruxelles per ottenere vie legali, ordinate e sicure di accesso per i rifugiati così come proposto dal segretario generale delle Nazioni Unite”, sottolinea l'europarlamentare del M5s, Laura Ferrara. "Purtroppo il Ministro Piantedosi sceglie la politica degli slogan e della demagogia permanente".