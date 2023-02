Video, streamer di Twitch bannata dal social dopo aver presumibilmente investito un cane in diretta

Poco dopo l'incidente, Twitch ha bannato la streamer: "Al momento il canale non è disponibile per una violazione delle Linee guida per la community o delle condizioni per l'utilizzo del servizio di Twitch". In passato il social aveva sospeso altri utenti anche solo per il fatto di leggere il telefonino ed essere distratti mentre erano alla guida. Non è chiaro se il ban sia permanente o meno, ma al momento il suo account è inaccessibile. Nel frattempo Il video dell'incidente inquietante si è diffuso su Reddit ed altri social, dove molti utenti hanno iniziato a blastare (offendere, attaccare ndr) la streamer per il suo comportamento.