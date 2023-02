Lo street artist di Pensati libera: "Il messaggio sull'abito di Chiara Ferragni è mio"

L'artista vuole adesso "prendere le distanze dalla sterile polemica virale e dalla mercificazione e snaturalizzazione di un atto di volontà e di libertà che mai avrebbe voluto divenisse uno slogan, un manifesto o un prodotto da commercializzare", fa sapere l'avvocato Carmina Pascale, ma non intraprenderà azioni legali".

"I fiori che si amano si lasciano dove sono. È stato strappato il mio fiore più bello. Certo è stato mostrato a milioni di persone, ma in una modalità che ricorda gli animali rari rinchiusi in uno zoo: sradicato dal suo reale contesto, ora non può che appassire o venire imbalsamato", ha dichiarato lo street artist che ha fatto sapere che la sua non è una rivendicazione, ma che vuole spostare l'attenzione su quello che è diventato un messaggio "indossato come una pelliccia al fine di innalzare il già vertiginoso status di qualcuno".

Non si tratta di una "banale e volgare rivendicazione di una mia opera, ma di una dichiarazione di indipendenza dall'industria del marketing". "Pensati libera rende immediatamente visibili i muri della prigione intorno a noi e lo ha fatto anche questa volta, mostrando come nulla si salvi da un meccanismo affamato che 'pensati libera' non voleva nutrire, ma anzi combattere".