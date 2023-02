Superbonus, domani al vertice col Governo Abi, Cdp e Sace. L'attesa del "parere" di Eurostat

Sulla misura - varata dal Governo Conte nella precedente legislatura - soffia il vento delle polemiche, e delle preoccupazioni delle associazioni di settore, sulle ricadute economiche che lo stop al cosiddetto Superbonus edilizio - stop annunciato da tempo ma che ora diventerà effettivo - potrebbero comportare.

Domani pomeriggio, a Palazzo Chigi, il governo incontrerà i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace, per un confronto sulle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia. Subito dopo seguirà una riunione con tutte le categorie interessate, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative italiane, Cna e Confartigianato.

(Ansa) veduta esterna di Palazzo Chigi

L'apertura dell'esecutivo ad un confronto con le categorie interessate, cerca di trovare la quadra su una modifica al testo del decreto, chiesta a gran voce anche all'interno della stessa compagine governativa. Con Fratelli d'Italia che difende le scelte fatte e lancia l'ipotesi di "cartolarizzare i crediti" come base di partenza del confronto, FI e IV che si sono dette pronte alle barricate "per tutelare famiglie e imprese", e le opposizioni all'attacco. Nella maggioranza si cerca tuttavia un compromesso che renda più fluido il passaggio alle Camere del Decreto, ed è stato lo stesso Tommaso Foti - capogruppo Fdi alla Camera - ad introdurre per primo l'ipotesi di una cartolarizzazione dei crediti ceduti, come base di confronto con le parti interessate che confluiranno nel tavolo disposto dal Governo per domani, lunedì: "Non possiamo mettere a rischio i conti pubblici ma siamo pronti a modifiche", ha dichiarato.

EP Superbonus edilizio

Il punto della "messa in sicurezza dei conti pubblici"

"Tutti possiamo dire che il provvedimento può essere migliorato - aveva detto il capogruppo FdI, ospite nella trasmissione Agorà, su Raitre - non possiamo mettere a rischio i conti pubblici. Certo che siamo pronti a modifiche". Cosa significa "Cartolizzazione dei crediti"

Secondo quanto viene spiegato, si tratta di un'operazione che comporterebbe che i crediti accumulati (attraverso operazioni di ristrutturazione edilizia),

finalizzati a migliorare la resa energetica e la stabilità degli immobili, vengano "impacchettati" in un prodotto finanziario. Prodotto che verrebbe poi collocato sul mercato attraverso una società veicolo (costituita ai sensi della normativa italiana sulla cartolarizzazione di crediti).

In questo modo si farebbe fronte alla crisi di liquidità (che lo stop al Superbonus potrebbe contribuire a creare), superando gli ostacoli emersi negli ultimi mesi a fronte di una situazione che ha mandato in tilt gli operatori del settore.

(Contrasto) Ministero dell'Economia e Finanze

Cgia, una spesa per lo stato di 71,7 miliardi di euro

Secondo una stima della Cgia di Mestre pubblicata ieri, il superbonus ha generato 372.303 "asseverazioni", depositate entro il 31 gennaio scorso, e lo Stato, con il cosiddetto 110%, dovrà farsi carico di una spesa di 71,7 miliardi di euro. Su quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, questa misura ha interessato solo il 3,1% degli immobili ad uso abitativo. "Con il decreto del governo approvato l'altro ieri non è stata trovata una soluzione per le tante aziende e famiglie che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti e non più esigibili", così in un comunicato dell'associazione veneta.

AP/LaPresse Parlamento Ue a Bruxelles