Superbonus. A Palazzo Chigi l'incontro tra governo, banche e imprese per soluzioni alternative

Un pomeriggio di confronti, a Palazzo Chigi, tra il governo e le associazione di categoria, delle imprese, dei costruttori e delle banche, in seguito all'approvazione del decreto sul superbonus, che ha modificato le regole sulla cessione del credito. Per le banche era presente l'Abi (con il suo direttore generale, Giovanni Sabatini); partecipava anche Cassa Depositi e Prestiti (presente l'amministratore delegato, Dario Scannapieco) e Sace (presente l'amministratore delegato, Alessandra Ricci).

In rappresentanza dell'esecutivo, sono presenti il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e i ministri Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin; il viceministro all'Economia, Maurizio Leo; la sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Negli ultimi minuti è cominciato l'incontro tra il governo e i vertici delle associazioni di categoria: Ance (i costruttori), Confindustria, Confedilizia, Confapi, Alleanza delle Cooperative italiane, Cna e Confartigianato.

Allo studio, soluzioni alternative dopo lo stop alle cessioni dei crediti e allo sconto in fattura. Il viceministro Rixi aveva commentato in mattinata: “Il governo vuole far fronte al pagamento nei confronti delle imprese”; mentre dall'opposizione, Cottarelli (Pd) aveva chiarito che l'intervento era “giusto, le misure erano troppo costose per lo Stato”.