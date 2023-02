Superenalotto, centrato il 6. La Campania regina del jackpot: la mappa dei vincitori

371 milioni di euro. Dopo 635 giorni il Superenalotto raggiunge l'ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. La sestina vincente è questa: 1, 38,47, 52, 56, 66. Jolly 72 - SuperStar 23. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Il 6 mancava all'appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo. I vincitori avranno tempo 90 giorni per poter riscuotere la vincita, mentre il pagamento sarà accreditato al 91ø giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Attesa record Il premio è stato assegnato dopo quasi due anni: l’ultimo «6» al Superenalotto risale infatti al 22 maggio 2021, quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, in provincia di Fermo. Vale a dire 15 mesi e 11 giorni. Era la quarta vincita più alta nella storia del gioco e ammontava a meno della metà dell'attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi. Sul gradino più basso del podio ci sono invece i 177 milioni vinti ancora una volta con un sistema.

La bacheca dei sistemi La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. La Bacheca dei Sistemi è uno strumento per acquistare online quote di sistemi SuperEnalotto preparate per te dai professionisti Sisal, come si legge sul sito ufficiale.



I Sistemi sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple. Ad esempio: con un sistema da 7 numeri, indovinandone 4, si centra 3 volte il '4' e 4 volte il '3'. Tutti i sistemi proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e per questo accessibili a tutti. Un sistema formato da 10 numeri al costo di 100 euro, per esempio, viene suddiviso in 10 quote al costo di 10 euro ciascuna. In questo caso sono state comprate 90 quote da 5 euro l’una.



Le estrazioni del Superenalotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato sera, ma la Bacheca dei Sistemi è sempre aperta.

La mappa dei vincitori E' stata la Campania la regina del '6' dei record. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella regione. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Un bar fortunato perché non è la prima volta che, attraverso la Bacheca dei Sistemi, viene centrato il '6'. "Circa 5-6 anni fa abbiamo venduto due quote che si sono rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente, questo jackpot fa più scalpore perché si tratta del montepremi più alto al mondo", dice il proprietario che non ha idea di chi possano essere i vincitori. "Il nostro bar è situato in una strada di passaggio quindi l'affluenza dei clienti è molto alta. Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l'una, sono tra le più acquistate, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa". Ecco come si sono distribuite le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3),Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

