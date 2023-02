Taiwan, la Cina ha schierato 34 aerei e 9 navi intorno all'isola. Attivate le difese

La Cina ha compiuto nelle ultime ventiquattro ore una delle sue "più grandi" incursioni militari attorno a Taiwan. L'isola ha rilevato la presenza di 34 aerei da combattimento e nove navi militari cinesi.

Secondo i rilevamenti del ministero della Difesa nazionale di Taipei, venti dei 34 aerei da combattimento hanno varcato la linea mediana nello Stretto di Taiwan, che da tempo costituisce una zona cuscinetto non ufficiale tra le due parti, che si sono divise nella guerra civile nel 1949, e che Pechino dichiara di non riconoscere valida, e sono entrati nello spazio aereo di Difesa dell'isola nel versante sud-occidentale.

Taiwan ha fatto decollare jet da combattimento, ha messo in allerta la sua Marina e ha attivato sistemi missilistici in risposta alle operazioni, che rientrano nella strategia di Pechino per intimidire l'isola.

L'incursione cinese giunge in seguito alle polemiche per i contatti tra la presidente di Taiwan, Tsai ing-wen, e il presidente eletto della Repubblica Ceca, Petr Pavel, che hanno avuto un colloquio telefonico, irritando fortemente Pechino.

La Cina ha sporto protesta nei confronti della Repubblica Ceca, che riconosce diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese, e ha condannato il gesto, definito una "sfacciata violazione" di Praga al principio dell'unica Cina, che Pechino interpreta come un diritto alla sovranità su Taiwan. Secondo le autorità cinesi, è stato dato un "segnale sbagliato alle forze indipendentiste" dell'isola, come la Cina definisce l'attuale classe dirigente guidata da Tsai.