Teatro, i pupi siciliani raccontano la storia di don Puglisi

La figura di don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia per la sua opera di promozione civile e sociale, sarà raccontata dal teatro dei pupi siciliani. Con padre Puglisi il museo delle marionette inaugura il ciclo "Storie dell'antimafia" che dal 16 febbraio per due mesi vengono messe in scena dalla Compagnia marionettistica siciliana in collaborazione con l'associazione per la conservazione delle tradizioni popolari.