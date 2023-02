Teheran è arrivata ad arricchire l'uranio quasi a livello militare

Dopo che l'amministrazione Trump nel 2018 ha disdetto l'accordo nucleare del 2015, Teheran ha ampliato notevolmente le sue attività nucleari. Negli ultimi due anni gli sforzi di Biden per far rivivere l'accordo non hanno dato alcun risultato pratico. In estrema sintesi l'accordo del 2015, sottoscritto da Iran, Usa, Russia, Francia Gran Bretagna e Germania, prevedeva di eliminare la maggior parte delle sanzioni internazionali su Teheran in cambio di limiti rigorosi sull'attività nucleare dell'Iran. In base all'accordo, l'Iran avrebbe dovuto arricchire l'uranio fino al 3,67% solo per 15 anni. Fino ad oggi, e nonostante il continuo aumento della purezza dell'uranio prodotto, Teheran afferma che si tratta di nucleare puramente pacifico.