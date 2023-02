Telecabina ferma tra Austria e Fvg, in 160 sospesi per oltre un'ora

Un guasto alla centralina elettronica ha causato ieri il blocco dell'intero impianto della telecabina "Millennium Express", che da Tröpolach in Austria sale alle piste di Pramollo in Friuli Venezia Giulia. A bordo delle cabine c'erano 160 sciatori, che sono rimasti bloccati per 78 minuti. Lo riporta il Messaggero Veneto questa mattina in edicola precisando che non c'erano ragioni di panico ma che le riparazioni sono state lunghe.



Il problema sarebbe stato individuato in breve tempo con il fumo che usciva dalla centralina a causa del surriscaldamento di uno dei pannelli, più lunga invece la sostituzione di alcune apparecchiature con i ricambi.

Sul posto sono accorsi agenti della Polizia alpina, del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco; erano anche state messe in stato di preallarme squadre di soccorso di tutta l'Alta Carinzia, riporta il Messaggero Veneto, nel caso in cui i passeggeri avessero dovuto abbandonare le cabine.