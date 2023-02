Jannik Sinner torna alla vittoria: trionfo a Montpellier

Jannik Sinner vince l'Open Sud de France, torneo Atp 250 di Montpellier, battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy, 51mo della classifica Atp, con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Primo italiano a vincere a questa competizione.

Sul veloce indoor della citta' francese, il 21enne altoatesino, numero 17 del mondo, si è imposto in un'ora e 37 minuti di gioco. Sinner, che in semifinale si era sbarazzato del 18enne francese Arthur Fils, si aggiudica così la prima finale dal titolo vinto a Umago dello scorso luglio, e conquista il suo settimo titolo in carriera.

Il torneo, con un montepremi complessivo di 2.224.460 euro, si svolge dal 1974 al Rotterdam Ahoy, sul duro indoor. Prestigioso l'albo d'oro, guidato da Roger Federer, il più titolato con tre affermazioni nel torneo. Tra l'azzurro e il titolo, infatti, rimaneva da battere solo lo statunitense Cressy. Una finale tutta a favore di Sinner.

Alla fine della partita un emozionato Sinner, ha così commentato: “Grazie per essere venuti, è stata una bella esperienza, una bella atmosfera. La prima chiave è stata cominciare a tenere il servizio, poi nel tie-break ha sbagliato qualcosina. Sono rimasto molto felice di quel che ho fatto. Ho avuto meno chance, ma ho servito sempre molto bene e ho continuato a fine secondo set”.

E conclude: "La chiave del successo? Innanzitutto essere riuscito a tenere sempre il mio servizio. Poi lui ha iniziato male il tie-break ed io sono rimasto concentrato. Nel secondo set ho sfruttato bene l'unica occasione che mi ha concesso".