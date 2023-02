Tennis. Sinner dopo Tsitsipas affronta lo svizzero Wawrinka per volare in semifinale

La netta vittoria di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas, in due set (6-4, 6-3) conferma lo stato di forma dell’Azzurro forte di una striscia di sei successi consecutivi che lo ha portato a trionfare a Montpellier.

Il programma dell’ABN AMRO Open, torneo ATP 500 in svolgimento a Rotterdam, prevede questa sera per il 21enne di San Candido, dopo la vittoria agli ottavi contro il numero 3 del ranking, un match contro lo svizzero Stanislas Wawrinka, reduce dal successo contro Gasquet che gli permette di rientrare in top 100 dopo oltre un anno di assenza.

È il quarto duello tra Sinner e Wawrinka, con lo svizzero che conduce 2-1 nei precedenti. Se le prime due sfide, risalenti al 2019, sono state appannaggio di Wawrinka, l’ultima ha visto trionfare Sinner. Vittoria arrivata a Wimbledon 2022 per quella che è stata la prima vittoria in carriera sull’erba del tennista italiano.