Finale di Rotterdam: Sinner prova a vincere il torneo contro Medvedev

Agli ATP di Rotterdam va in scena indoor per la finale Jannik Sinner (ATP 500 - montepremi 2.074.205 euro) contro il russo Medvedev. Dopo Omar Camporese è il secondo italiano a riuscire ad arrivare all'ultima battuta in questo torneo. Camporese vinse contro Ivan Lendl 32 anni fa.

Il 21enne altoatesino, in grandissima forma, è risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa contro l'olandese Tallon Griekspoor, n.61 ATP, battuto 7-5 7-6. Sinner cerca il sesto titolo indoor in carriera su nove totali (vengono considerate anche le finali Next Gen vinte nel 2019), per il russo sarebbe il 16° torneo vinto a livello Atp e l'ottavo indoor.

Sinner si è mostrato cauto nell'attesa di incontrare il russo: "E' molto solido, risponde benissimo e fagli il break è davvero difficile ma sono contento di avere un'altra chance: dovrò servire con attenzione e giocare con coraggio. Ne parlerò come sempre con il mio team ma sono già concentrato sulla finale".