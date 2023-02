Nuovo record per Djokovic, eguaglia Steffi Graff per settimane in al numero 1 nel ranking ATP

Djokovic raggiunge un'altra pietra miliare nella sua illustre carriera tennistica, eguaglia il record di Steffi Graf per il maggior numero di settimane come n.1 nella classifica ATP.

La tedesca non è più l'unica tennista ad essere stata per 377 settimane totali leader nel ranking più importante, con lei ora c'è Nole che ha tutta l'intenzione di staccarla nelle prossime settimane e segnare un ulteriore record.

Questa settimana il serbo ha 7070 punti, ma in testa al ranking potrebbe raggiungerlo Carlos Alcaraz che è impegnato a Rio de Janeiro in un ATP 500. In caso di vittoria del torneo, dunque, da 6480 punti balzerebbe a 6980. Per il regolamento ATP del 2023, il parametro principale è il maggior numero di punti acquisiti negli Slam, nei Masters 1000 e alle finali ATP. Per Alcaraz sono 5.090, per Djokovic invece 5.820.

Sia che Alcaraz vinca e lo appai in vetta, quindi, sia che lo spagnolo fermi prima la sua corsa, Djokovic resterà al numero 1, allungando così a 378 settimane la striscia, in solitaria su tutti gli altri numeri 1 della storia.