Teramo, esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio: operaio 62enne muore durante test su ordigno

Ancora un incidente sul luogo di lavoro: questa volta è successo a Teramo, nei pressi di una fabbrica di fuochi d’artificio nella frazione di Caprafico. La vittima è un operaio 62enne deceduto per le ferite riportate in seguito all’esplosione di un ordigno. Un altro operaio di 43 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Lo scoppio non è avvenuto in azienda ma in un area poco distante e all’aperto, dove i due operai stavano provando due ordigni: il primo è esploso regolarmente, con il secondo invece qualcosa è andato storto.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora da accertare, ma quello che si sa è che i due sarebbero stati travolti dall’onda d’urto, fatale per il 62enne, mentre il 43enne verserebbe in condizioni non gravi. In seguito all’esplosione, hanno preso fuoco sterpaglie e alcuni rotoloni di fieno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio, le ambulanze per i soccorsi e i Carabinieri di Teramo che stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli avvenimenti che hanno portato alla tragedia.