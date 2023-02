Terremoti: i più devastanti in Turchia e nel mondo: nel 2011 si rischiò la catastrofe nucleare

È stato devastante il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito Turchia e Siria provocando, secondo un bilancio ancora provvisorio, quasi 5.000 morti, bilancio destinato purtroppo ad aumentare. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che per la Turchia si è trattato del "sisma peggiore dal 1939", quando il sisma di Erzincan, nell'est del Paese, provocò circa 33mila morti.



Turchia nel 1999: 17mila morti

In Turchia un altro terremoto con un tragico bilancio si era verificato nel 1999, quando una scossa nel nord-ovest aveva causato 17mila morti. Nel Paese i sismi potenti sono frequenti: il 30 ottobre del 2020, per esempio, un sisma di magnitudo 7 aveva colpito Grecia orientale e Turchia occidentale, provocando oltre 100 morti, con la maggior parte dei danni in Turchia registrati nella zona di Smirne.

Una zona "eternamente rossa": la faglia dell'Anatolia

Ed in particolare la regione in cui si è verificato il terremoto del 6 febbraio è sismicamente attiva: l'Ingv sottolinea che dal 1970 tre terremoti di magnitudo 6 o superiore si sono verificati entro 250 km dalla zona del sisma di oggi; il più grande di questi, di magnitudo 6.7, si è verificato il 24 gennaio 2020 a nord-est del terremoto del 6 febbraio, sempre in prossimità della faglia dell’Anatolia orientale.

I sismi devastanti dell'antichità

La Turchia meridionale e la Siria settentrionale hanno subito in passato terremoti significativi e distruttivi, come quelli del 859 d.C., del 1124 (Ms 6.9) e del 1513 (Ms 7.4). Al confine con la Siria, nei pressi della città di Aleppo, è da ricordare anche il terremoto del 13 agosto 1822 (Ms 7.4) che provocò un numero di vittime stimato tra 20000 e 60000, secondo Global Historical Earthquake.



Quel sisma con magnitudo 9.5

Il terremoto più potente mai registrato in assoluto al mondo è quello che il 22 maggio del 1960 colpì Valdivia, in Cile, con magnitudo 9.5. Più potente anche del devastante sisma di Sumatra che nel 2004 scatenò lo tsunami che colpì i Paesi del Pacifico (allora la magnitudo fu 9.1) e del terremoto che nel 2011 provocò il disastro nucleare di Fukushima in Giappone (magnitudo 9).



Ansa Disastro alla centrale nucleare di Fukushima del 16 marzo 2011